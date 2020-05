Ecco la nuova Peugeot 508 elettrica secondo Sport Enginereed

Il sentiero verso l'elettrificazione per Peugeot è già ad un punto importante. Le auto elettriche del brand francese stanno pertanto cominciando ad arrivare sul mercato promettendo tanta tecnologia, guida autonoma e soprattutto emissioni zero, ovviamente.

Un recente video ad esempio mostra la Guida Autonoma di Livello 2 della nuova Peugeot 208, mentre un altro spot da poco pubblicato ci mostra l'avveniristico i-Cockpit 3D in azione della piccola utilitaria. Nel frattempo però si lavora anche su un segmento diverso, quello che verrà occupato dalla futura Peugeot 508.

Un concept della vettura fu già mostrato al Salone dell'automobile di Ginevra del 2019: fu chiamato 508 Peugeot Sport Enginereed e spiegava in anticipo la direzione della compagnia riguardo soprattutto l'estetica dei suoi prodotti. Dal concept deriverà una diversificazione del prodotto in vari modelli e proposte, ma che al momento non abbiamo avuto ancora la fortuna di conoscere.

Interessante il fatto che parte dello sviluppo è stato affidato alla divisione Peugeot Sport, la quale è nota a livello interazionale per i suoi ottenimenti in capo motoristico grazie alle vittorie della 908 e della 3008 DKR, che hanno trionfato rispettivamente alla 24 Orre di Le Mns e alla Dakar. Per quanto concerne l'ambito stradale invece il team ci ha consentito di metterci al volante della RCZ-R, della 208 GTi 30th e della 308 GTi by Peugeot Sport.

Il concept quindi punta tanto sulle performance, e per ottenerle sono stati fatti approfonditi studi sull'aerodinamica e sulle nuove tecniche produttive. L'utilizzo della stampa 3D ha ad esempio consentito una griglia anteriore con forme peculiari a tanti listelli separati, mentre la piccola linguetta aerodinamica sull'ultimo montante (appena visibile nell'immagine in calce) serve a dare un'idea degli sforzi in questo senso.

Insomma, dal nostro canto non vediamo l'ora di avere notizie ufficiali sulla Peugeot 508 di prossima generazione, ma adesso per concludere vi rimandiamo ad un'altra interessante notizia: la nuova 308 sarà molto potente e godrà di trazione integrale.