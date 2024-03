Nuova Peugeot 5008, svelati i contenuti base della versione Mild Hybrid

Lo scorso 20 marzo Peugeot ha presentato ufficialmente la sua nuova 5008, un SUV Full Size a 7 posti di cui oggi conosciamo il contenuto dell’allestimento base.

Per scoprire quali saranno i prezzi italiani del SUV francese ci vorrà ancora del tempo, inoltre sono diverse le motorizzazioni a listino, segno che dunque la “forchetta dei prezzi” sarà abbastanza ampia. I nostri colleghi francesi de L’Automobile sono però riusciti a sapere quale sarà il contenuto dell’allestimento di partenza del nuovo 5008, ovvero Allure. Nello specifico il magazine afferma che questi siano i contenuti della Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 a 7 posti in allestimento Allure:

Verniciatura monocolore

Interni in TEP e tessuto

Tecnologia Keyless

Telecamera posteriore ad alta definizione

Sensori di parcheggio posteriori

Proiettori e luci a LED

Cerchi in lega da 19 pollici

i-Cockpit con due schermi digitali da 10 pollici

Sistema di infotainment sempre connesso Peugeot i-Connect

La versione di riferimento è Mild Hybrid a 48 V con motore a benzina a 3 cilindri da 1,2 litri da 136 CV. In gamma avremo anche una variante Plug-in Hybrid con motore a benzina a 4 cilindri da 1,6 litri da 150 CV associato a un motore elettrico da 125 CV e un’autonomia elettrica di 80 km. Infine in versione elettrica abbiamo tre varianti: due a trazione anteriore da 213 e 231 CV e una a trazione integrale con due motori e 322 CV. La batteria montata sul SUV sarà da 98 kWh con autonomie da 500 a 600 km in base alla versione scelta.



Mentre aspettiamo l'arrivo della nuova 5008, la Peugeot più venduta in Italia è in promo a marzo 2024, con prezzi scontati fino a 12.299 euro.

