Nuova Peugeot 5008 2024 in arrivo, come sarà? Ecco l'ipotesi più credibile

Il countdown è iniziato per l'attesissima anteprima mondiale della nuova Peugeot 5008, la terza della sua linea. I dirigenti della rinomata casa automobilistica di Sochaux stanno facendo un conto alla rovescia sul loro account Instagram, con tanto di annuncio del grande evento.

Per ora, non sono stati svelati dettagli ufficiali sul veicolo, ma qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come potrebbe essere la prossima Peugeot 5008. Questo SUV familiare sembra abbandonare l'idea dei tre sedili della stessa larghezza nella seconda fila, optando invece per una configurazione più tradizionale che riduce le dimensioni del sedile centrale. È stato anche anticipato che il cruscotto sarà identico a quello del suo "fratello" 3008, mentre restano incerte le dimensioni complessive e lo stile della parte posteriore del veicolo.

Da un punto di vista tecnico, questa nuova generazione di Peugeot 5008 promette di abbracciare completamente l'elettrificazione. È probabile che erediti la tecnologia della nuova E-3008, con potenze comprese tra i 210 e i 320 cavalli. Inoltre, si prevede che continuerà ad offrire un'opzione ibrida da 48V con una potenza di 136 CV, in attesa dell'introduzione di una versione ibrida plug-in in futuro. L'evento di presentazione si terrà esattamente mercoledì 20 marzo alle ore 4 del mattino.

In merito all'innovazione della casa francese, vi abbiamo parlato del futuristico nuovo volante chiamato "Hypersquare", che è in procinto di entrare nella fase di produzione prevista per il 2026. Questa nuova soluzione è un innovativo dispositivo di forma rettangolare, originariamente presentato da Peugeot sulla concept car Inception nel 2023, come evoluzione del concetto i-Cockpit introdotto dieci anni fa. Questo sistema sarà integrato con l'implementazione della tecnologia steer-by-wire.

L'Hypersquare sarà perfettamente integrato con lo schermo di infotainment curvo panoramico di Peugeot, un display imponente da 21 pollici posizionato in modo prominente sulla parte superiore del cruscotto. Questa sinergia tra l'Hypersquare e lo schermo panoramico offrirà agli occupanti un'esperienza di guida avanzata e più intuitiva, garantendo un facile accesso a tutte le funzionalità del veicolo.

