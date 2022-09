Nuova Peugeot 408 First Edition è già sold out in Italia: venduta in 14 giorni

Il 2022 si sta rivelando particolarmente frizzante per Peugeot. Lo scorso 13 settembre è stata presentata ufficialmente la nuova Peugeot e-308 2023, ora veniamo a sapere che la nuova Peugeot 408 First Edition è già sold out.

La nuova Peugeot 408 è stata lanciata in Italia dal marchio francese lo scorso mese di giugno (ufficiale la nuova Peugeot 408), gli ordini però sono stati aperti solo l'8 settembre e oggi - siamo al 22 settembre - quelli relativi alla First Edition sono già sold out. Tutti e 50 gli esemplari destinati all'Italia sono stati venduti, segno che la curiosità attorno al modello alle stelle.

Chi è riuscito a ordinare una 408 First Edition porterà a casa una serie limitata dotata del powertrain più performante della gamma, ovvero il Plug-in Hybrid 225, associato a una dotazione di serie davvero completa. L'unico colore disponibile, il Blu Obsession, ha caratterizzato ancora di più il crossover coupé francese, che nella sua First Edition ha offerto anche una calandra frontale in tinta carrozzeria, cerchi in lega da 20", proiettori anteriori Full LED Matrix, sedili certificati AGR con regolazioni elettriche (riscaldati e con sistema massaggio), volante riscaldabile, Peugeot i-Cockpit 3D e infotainment i-Connect Advanced con gestione vocale, insomma il meglio che Peugeot avesse da offrire in termini di tecnologia e comfort.

Chiudiamo con il Drive Assist Plus, il portellone posteriore Hands Free e il caricabatterie di bordo OBC da 7,4 kW. Nuova Peugeot 408 sarà presentata al pubblico al Salone dell'auto di Parigi il prossimo 17 ottobre, poi si potrà ordinare l'intera gamma nelle concessionarie italiane.