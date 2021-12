Nuova Peugeot 408: il crossover coupé che mancava al marchio del leone

In casa Peugeot i crossover si vendono "come il pane", è infatti la 2008 la vettura del leone più venduta nel nostro Paese. Presto però potrebbe arrivare un nuovo game changer: dovrebbe chiamarsi Peugeot 408, un crossover coupé a tutto tondo.

Di coupé Peugeot non si parla dall'ormai lontano 2011, ultimo anno di produzione della mitica 407 a due porte. Da allora i tempi sono cambiati profondamente e oggi una coupé di quel tipo avrebbe un mercato inesistente; discorso diverso invece per un crossover coupé adatto a tutta la famiglia, dal DNA sportiveggiante.

È da queste premesse che nasce la nuova 408, che dovrebbe arrivare alla fine del 2022 (e che secondo qualcuno potrebbe ancora chiamarsi 4008). Al momento è conosciuto internamente con il nome in codice P54, il nuovo 408 dovrebbe in ogni caso montare la medesima piattaforma della nuova 308 (proprio la Peugeot 308 Auto dell'Anno ai GCOTY 2022), ovvero la EMP2-V3.

Secondo AutoPlus, che ha rilanciato la notizia, la gamma 408 dovrebbe offrire sia motorizzazioni termiche che ibride, con potenze da 110 a 130 CV a benzina, un diesel da 130 CV e ancora Plug-in Hybrid da 180 a 225 CV. La lunghezza della vettura non dovrebbe in ogni caso superare i 4.500 mm, per un crossover coupé aggressivo che effettivamente manca all'attuale gamma Peugeot. (Foto cover: L'Argus)