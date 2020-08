La nuova Peugeot 308 2020 si può ordinare da oggi 3 agosto: prezzi e novità

Della Nuova Peugeot 308 2020 vi abbiamo già parlato lo scorso mese di giugno, ora però abbiamo un'interessante novità: l'auto si può adesso ordinare presso le concessionarie del Leone, dove arriverà nel mese di settembre come previsto.

Con un listino di partenza di 22.700 euro chiavi in mano, per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S in versione hatchback 5 porte, e di 23.700 euro per la variante SW, la Nuova Peugeot 308 allinea praticamente la vettura francese alla premiata sorella Peugeot 208, Auto dell'Anno 2020, con la quale condivide moltissimi elementi: dal PEUGEOT i-Cockpit con strumentazione 100% digitale ai numerosi ADAS (assistenti di guida) presenti a bordo, spesso a disposizione solo con vetture di segmento superiore.

Fra questi citiamo il Park Assist, l’Active Safety Brake ed il Distance Alert, ma anche Active Lane Departure Warning, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop e il Visiopark con retrocamera a 180°. Tre gli allestimenti a listino: Active, Allure e GT, mentre i motori sono PureTech a benzina da 110 e 130 CV, BlueHDi a gasolio da 130 CV. Fiore all'occhiello della gamma, almeno per gli appassionati più sportivi, la nuova 308 GTi by PEUGEOT Sport da 263 CV. Come ricordato sopra, la nuova 308 2020 sarà consegnata a partire dal mese di settembre.