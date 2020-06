Nuova Peugeot 308 2020 arriva a settembre: i-Cockpit e assistenti di guida

Peugeot 308 è sicuramente uno dei grandi successi del marchio francese, con 1 milione e mezzo di esemplari prodotti e 43 premi ricevuti in tutto il mondo. Ora l'auto si presenta rinnovata nei contenuti, con un occhio di riguardo alle ultime tecnologie.

All'interno dell'abitacolo della nuova Peugeot 308 2020 si fa notare immediatamente il nuovo i-Cockpit 100% digitale da 10 pollici (qui in azione a bordo della nuova Peugeot 208), abbinato a un touchscreen centrale di tipo capacitivo. La vera novità di questo update riguarda però gli assistenti di guida: troviamo infatti l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop in presenza del cambio automatico EAT8 o con la funzione 30 km/h disponibile con il cambio manuale, con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede, fino a fermarlo, se necessario.

E ancora il Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist, l'Active Safety Brake, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione (rileva i pedoni e i ciclisti, di giorno e di notte, da 5 a 140 km/h) e Distance Alert (allerta rischio collisione). Completano il quadro l'Active Lane Departure Warning, ovvero l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h, il Driver Attention Alert, in grado di avvisare il guidatore in caso di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, attraverso le analisi dei micromovimenti del volante, gli abbaglianti/anabbaglianti automatici, lo Speed Limit Detection, l'Active Blind Corner Assist e il freno di stazionamento elettrico (di serie sulle versioni con cambio automatico). Per avere un'idea della guida autonoma di Livello 2 proposta da Peugeot ecco il video realizzato dalla compagnia per il lancio della nuova 208.

Ma parliamo di motori. Nelle versioni benzina abbiamo i PureTech 1.2 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il PureTech 1.2 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. Sul fronte diesel abbiamo invece un 4 cilindri 1.5 BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti EAT8. Per chi cerca prestazioni più sportive c'è invece la nuova Peugeot 308 GTi, con un motore 4 cilindri 1.6 da 263 CV e coppia massima di 340 Nm. Questa nuova generazione sarà commercializzata in Italia a partire da Settembre 2020.