Nuova Peugeot 3008 2023: come sarà il SUV bestseller?

La Peugeot 3008 è diventata in poco tempo un assoluto successo commerciale, soprattutto dopo il lifting del 2020, ancora attuale e accattivante. Il marchio del leone però ha intenzione di spingere ancora molto sul modello, non a caso sta preparando una nuova versione 2023.

Di ufficiale non sappiamo ancora nulla sulla nuova Peugeot 3008 2023, quelle che leggerete saranno sterili speculazioni, così come la 3008 che vedete nelle immagini: si tratta di render creati dall'artista Jean Francois Hubert/SB-Medien per Carscoops. Lanciato sul mercato nel 2016 (Peugeot 3008 2016 il SUV hi-tech), il Peugeot 3008 ha fatto il suo grande salto sul fronte del design e della tecnologia nel 2020 (ufficiale il nuovo Peugeot 3008 2021), e nel 2023 non dovremmo discostarci poi troppo dalla vettura che possiamo acquistare oggi. Quasi certamente però avremo il nuovo stemma, modificato di recente dal marchio per celebrare le origini, linee più stondate e una piattaforma rinnovata.

Secondo i render, la 3008 2023 potrebbe avere degli iconici artigli LED sul frontale, così come una griglia ridisegnata per rimettersi al pari coi tempi. La linea del tetto dovrebbe essere più dinamica rispetto a oggi, differenziando maggiormente la 3008 dalla 5008. All'interno dell'abitacolo l'attuale i-Cockpit di Peugeot dovrebbe reggere alla grande anche sul modello 2023, anche se lo schermo dell'infotainment potrebbe comunque diventare più grande, il quadro strumenti digitale in 3D leggermente ridisegnato, con pulsanti in stile aeronautico e materiali premium.

Insomma una 3008 più accattivante, una versione più accessibile in termini di prezzo della nuova BMW X1 2022 (tutto sulle nuove BMW X1 e iX1 2022). Sul fronte dei motori è ormai chiaro che avremo una line-up interamente elettrificata: avremo una versione 100% elettrica ma anche qualche soluzione tradizionale, magari con tecnologia ibrida (Mild e Plug-in Hybrid).