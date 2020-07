La nuova Peugeot 3008 2021 si mostra sul web: ecco il nuovo SUV Crossover francese

L'attuale Peugeot 3008 è diventata in poco tempo un punto di riferimento in ambito SUV Crossover, disponibile non solo benzina e diesel HDI ma anche Plug-in Hybrid - una delle migliori soluzioni di questo tipo sul mercato (qui 8 SUV Crossover da acquistare col Bonus 2020) da acquistare. Presto però potrebbe arrivare l'aggiornamento MY2021.

Vincitrice del premio Auto dell'Anno 2017, la Peugeot 3008 sarebbe dunque arrivata al punto di necessitare di un leggero restyling, così da essere più simile alla premiata 208, Auto dell'Anno 2020 invece. Il marchio del Leone non ha ancora ufficializzato alcunché sulla vettura, un forum dedicato al mondo Peugeot ha però immesso in rete una serie di scatti che ritraggono il nuovo 3008 2021 sia all'esterno che all'interno.

Non una rivoluzione in piena regola, vediamo però arrivare svariati dettagli dalla più piccola 208, pensiamo ad esempio alla nuova calandra, ai LED verticali posti frontalmente, nuove finiture in plastica nera e prese d'aria di maggiori dimensioni. Grande attenzione poi merita il sistema di infotainment rinnovato, con al centro della plancia uno schermo più grande di quello attuale e leggermente inclinato verso il conducente.

Difficile prevedere a oggi quali motorizzazioni avrà questa variante 2021, di certo però vedremo almeno una variante Plug-In Hybrid (forse in due potenze) e una inedita Mild Hybrid (scoprite le quattro tecnologie ibride presenti sul mercato). Chissà se vedremo una versione 100% elettrica...