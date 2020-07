Nuova Peugeot 208 diesel contro e-208 elettrica: quale ci costa meno?

Le auto elettriche rappresentano sicuramente una nuova frontiera che non tutti ancora conoscono, talvolta si preferisce affidarsi al classico diesel per non incappare in eventuali problemi, ma quale tecnologia è più economica dell'altra? Ce lo dice Peugeot confrontando la nuova 208 elettrica e a gasolio.

Secondo i test del produttore francese, la batteria della e-208 riesce a stoccare 50 kWh di potenza, mentre se si guarda alla versione diesel grazie al serbatoio di carburante si può raccogliere fino a 438,7 kWh. Sulla carta dunque sembrerebbe non ci sia paragone fra "passato" e futuro, la vera differenza però sta nell'efficienza e nei consumi.

Il motore termico perde molta energia in fase di trasformazione, percorre infatti 100 km con 51,94 kWh, una soluzione non troppo efficiente; tutto cambia con l'elettricità, con cui si percorrono 100 km con appena 16,1 kWh. La e-208 inoltre richiede poi meno costi di gestione, per l'energia infatti si spendono fra 0,2 euro per kWh e 0,45 euro per kWh, per un pieno dunque ci vogliono fra 10 e 22,5 euro; 100 km di strada elettrica costano dunque fra 2,94 e 6,6 euro.

Con il diesel, calcolando un consumo medio di 4,9 litri per 100 km, a 1,40 euro al litro, si va a spendere 6,86 euro per ogni 100 km percorsi. Conti alla mano, l'elettrico risulta di sicuro più vantaggioso, bisogna però calcolare che il prezzo di un'elettrica è più alto inizialmente (qui cinque auto elettriche da prendere a meno di 15.000 euro con l'Ecobonus 2020), anche se abbiamo i Bonus Auto 2020 che ci possono dare una mano, e che dal punto di vista dell'autonomia non c'è partita: dei 320 km della e-208 passiamo agli oltre 830 km della 208 a gasolio. Ora tocca a voi valutare cosa conviene fare.