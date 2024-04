Nuova Peugeot 205? Ecco come potrebbe essere la risposta del Leone alla Renault 5

La nuova Renault 5 ha iniziato col botto, con 50mila pre ordini. Numeri che non possono lasciare indifferente la concorrenza, a cominciare da Peugeot, che potrebbe pensare di riportare in auge una delle sue piccole più iconiche, leggasi la mitica 205.

Insieme alla Fiat Uno Turbo e alla Renault 5 GT, la Peugeot 205 Gti, ha dominato il mercato delle “cattive” degli anni '80/inizio '90, e in attesa che possa fare ritorno anche la mitica Uno, sembra che a breve possa ritornare la sfida 205-R5.

“L’idea frulla nelle teste dei vertici della casa di Sochalian, da quel famoso giorno di gennaio 2021 in cui Renault annunciò il suo progetto volto a far risorgere l’iconica city car nata all’inizio degli anni ’70, attraverso la showcar Renault 5”, scrive il portale online transalpino. Ok, potrebbe trattarsi di un Pesce d'Aprile ma alla luce dell'incredibile accoglienza che ha suscitato la R5, come da numeri di cui sopra, non è da escludere che anche Peugeot possa utilizzare un approccio simile con appunto il progetto “Nuova 205”.

Come potrebbe essere la Nuova 205? Sicuramente ci potrebbe essere una versione 100% elettrica, ma vista la strategia Stellantis, è ipotizzabile anche una versione con motori termici ibridi a 48 V da 100 e 136 cavalli, e ciò rappresenterebbe senza dubbio un “plus” (o qualcuno potrebbe dire un “minus”) rispetto alla Renault 5, che invece è solo full electric.

Auto-Moto la immagina molto muscolosa nelle sue curve, con riferimenti alla sua iconica antenata, come ad esempio le 3 porte, anche se quasi sicuramente tale “fantasia” potrebbe lasciare il posto alle 5 porte, visto che ormai la conformazione di cui è sopra è in disuso.

Non è inoltre da escludere una versione potenziata, appunto una simil GTI ma denominata PSE con il motore da 240 cavalli che monterà la futura Lancia Ypsilon HF. Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito a quello che sembrerebbe un'altra city car elettrica/ibrida decisamente interessante: un Pesce d'Aprile o alla fine davvero Peugeot potrebbe davvero rispolverare la sua storica piccola? Forse è davvero uno scherzone del primo di questo mese, ma visto l'interesse che ha suscitato in Francia questa notizia, chissà che Stellantis alla fine non decida davvero di produrla.

CARAMAZ Tendine Parasole Bambini Buio Ottimale con Protezione UV è uno dei più venduti oggi su