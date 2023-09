Nuova Peugeot 2008 finalmente disponibile: 199 euro al mese anche in pronta consegna

Lo scorso mese di maggio Peugeot ha annunciato un leggero restyling di uno dei suoi modelli di punta, il SUV compatto 2008 (il Peugeot 2008 si aggiorna: le novità), ora finalmente pronto per debuttare sul mercato italiano. Scopriamo l’offerta del Leone.

Per il lancio del nuovo Peugeot 2008 la casa francese ha ben pensato di offrire una formula finanziaria competitiva da 199 euro al mese, una quota identica per tutte le alimentazioni disponibili: benzina, diesel e Full Electric. Chi sceglie la variante elettrica e-2008 può contare sul leasing finanziario Peugeot e-GO con un tasso del 5,75% e una Easy Wallbox inclusa per migliorare l’esperienza di ricarica a casa. Ricordiamo che il nuovo e-2008 promette un’autonomia fino a 406 km sul ciclo misto e fino a 576 km in ambito urbano.

Ma passiamo ai dettagli dell’offerta, per tutte e tre le motorizzazioni offerte al lancio. Su 2008 PureTech 100 Active a benzina abbiamo un anticipo di 2.100 euro, 36 mesi di ingaggio, 30.000 km e TAN 6,99% con il finanziamento i-Move. Con 2008 BlueHDi 130 EAT8 Allure a gasolio si spendono 5.900 euro di anticipo, 36 mesi/30.000 km, TAN 6,99% con finanziamento i-Move. Infine la e-2008 eletrica da 156 CV Active si può avere con anticipo da 2.900 euro, TAN 5,75%, 36 mesi/30.000 km con Easy Wallbox inclusa. Per il debutto italiano il marchio del Leone ha messo a disposizione diversi esemplari in pronta consegna, così che i clienti possano subito mettersi alla guida della loro nuova 2008. Ricordiamo che la gamma italiana 2023 prevede 3 allestimenti (Active, Allure e GT) e 5 motorizzazioni differenti, per un totale di 12 combinazioni, qui di seguito trovate prezzi e motori del nuovo Peugeot 2008.

Per conoscere dal vivo il nuovo Peugeot 2008 potete sfruttare gli open weekend di lancio il 16 & 17 settembre e il 23 & 24 settembre.