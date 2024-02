Nuova Peugeot 2008, ecco come sarà la terza generazione del SUV francese

Le future Peugeot 208 e 2008, pur essendo in fase di sviluppo, hanno l'obbligo essere all'altezza delle aspettative. Dopo il restyling della city car nel 2025, è previsto per il 2026 il lancio della terza generazione del piccolo SUV.

Questo sarà un compito impegnativo, soprattutto considerando la concorrenza interna all'interno del gruppo Stellantis. Nonostante il recente restyling della 208 e della 2008, insieme al lancio della 408 nel 2021 e all'uscita della nuovissima Peugeot E-3008, il marchio francese sta affrontando alcune sfide sul suo percorso. Le vendite del marchio sono diminuite dello 0,6% in Europa nel 2023, in contrasto con la crescita del mercato complessivo del 13,9%. Questo declino assume maggiore rilevanza considerando che Peugeot ha perso la medaglia di bronzo contro la concorrente Renault, scivolando al sesto posto nell'elenco dei produttori europei.

Stellantis, nell'ottica di aumentare la redditività, ha condiviso tecnologie con marchi come Opel, Jeep, Fiat e Alfa Romeo. La prossima Alfa Romeo Milano, in particolare, offrirà versioni ibride, 100% elettriche e 4x4, costituendo una sfida aggiuntiva per Peugeot che dovrà rispondere con un veicolo concorrente. La futura 2008 sarà completamente elettrica, condividendo piattaforma e motori con la 208. Per attrarre l'attenzione dei clienti, Peugeot si concentrerà su interni innovativi, che include un volante "piatto" con superfici tattili digitali, e un sistema di sterzo "by wire" (l'attuale Peugeot 2008 è disponibile da quest'estate, ecco com'è).

La decisione di abbandonare i motori termici prima degli obblighi europei potrebbe escludere una fetta di clientela che potrebbe preferire un'auto più piccola, più economica e più versatile tuttavia, ma ormai la decisione e la linea di Stellantis pare essere chiara. Certo, in un mondo dove, a livello di industria, la politica conta molto, le prossime elezioni europee potrebbero cambiare le carte in tavola.