Nuova Peugeot 1008, sarà così la 'gemella' della Fiat 600 e della Jeep Avenger?

Peugeot sarebbe al lavoro su un nuovo SUV del segmento B, un compatto che andrebbe a rimpolpare la famiglia degli Sport Utility Vehicle già nutrita e composta dalla 3008 e dalla 5008. Si tratterebbe di un modello entry level che potrebbe chiamarsi 1008 e che sarà “imparentato” con due nostre conoscenze.

Il riferimento è alla Fiat 600e, presentata in diretta streaming a luglio 2023, nonché alla Jeep Avenger. Entrambe le auto sono prodotte in Polonia, nella fabbrica Stellantis di Tychy, e vengono sfornate sulla stessa piattaforma, precisamente la multi energia eCMP2.



La 1008 avrà quindi delle dimensioni simili, attorno ai 4,2 metri, oltre ad essere una vettura piuttosto alta da terra, come deve essere appunto un B-SUV. Peugeot non ha fino ad oggi confermato di essere al lavoro su tale vettura, ma in ogni caso se ne parla da diverso tempo, di conseguenza è probabile che alla fine i francesi possano decidere di introdurla realmente sul mercato, alla luce anche del fatto che i B-SUV stiano andando per la maggior sul mercato in questo primo scorcio del 2024, senza dimenticarsi delle ottime vendite dell'anno scorso.

Nel corso dei prossimi mesi il segmento dovrebbe ulteriormente arricchirsi, visto che è attesa ad aprile l'Alfa Romeo Milano, vittima di un leak clamoroso l'anno scorso, oltre al primo B-SUV a marchio Toyota, che però dovrebbe essere messo in commercio solo l'anno prossimo.

Tornando alla nostra 1008 è probabile che così come la 600 e l'Avenger potrebbe presentare la doppia motorizzazione elettrica e ibrida: nel primo caso è ipotizzabile la versione da 400 km di autonomia, mentre nel secondo non sono da escludere le due versioni da 100 e 136 cavalli.



Per provare ad immaginare come possa essere esteticamente la nuova Peugeot 1008 il canale Youtube Mahboub1 ha pubblicato un video con un render del nuovo B-SUV caratterizzato da una classica griglia frontale di dimensioni generose, luci a Led in linea con i modelli attuali del Leone e un design tutto sommato apprezzabile. Sarà veramente così? Lo scopriremo nei prossimi mesi.