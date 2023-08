Nuova Passat 2024 svelata in anteprima: online la prima foto ufficiale 'rubata'

Ecco una primissima immagine della nuova Volkswagen Passat del 2024. L'auto, ricordiamo, uscirà solo in versione station wagon almeno in Europa, e da tempo si sono accumulate speculazioni e indiscrezioni riguardo al design.

Da questa unica immagine, tratta dalla pagine Instagram @cochespias1, possiamo scorgere un concetto di design che appartiene alla gamma Vokswagen "classica" e non alle versioni elettrificate. La linea frontale lascia ampio spazio al radiatore che continua con il paraurti, in totale coerenza col family feeling visto nella ultima Golf e simili.

La Volkswagen Passat del 2024 sembra presentare le classiche superfici levigate e linee taglienti. Spiccano i nuovi fari a matrice LED che dovrebbero offrire una portata fino a 500 metri.

La gamma motori, presumibilmente, dovrebbe offrire opzioni sia benzina che diesel, con potenze a partire da 150 CV e inclusa una variante mild hybrid. Un'opzione intrigante è il modello plug-in da 204 CV, che promette un'autonomia elettrica dichiarata di 100 km e la capacità di ricarica in corrente continua a 50 kW. A seconda dell'allestimento, la vettura sarà dotata di tutti gli optional degni di un veicolo premium di lunga data, come i sedili ventilati e massaggianti e a un ampio schermo infotainment da 12,9" o 15".

Non sappiamo nient'altro riguardo la prossima Volkswagen Passat. Malgrado la transizione dal motore termico a quello elettrico non stia andando come previsto, la casa tedesca ha attualmente in piano di proporre un'ampia gamma di veicoli elettrici. Resta da vedere come Volkswagen gestirà questo periodo.