Nuova Panda, il CEO Fiat: 'Sarà anche ibrida e simile a quella anni '80'. E sul nome...

Dopo aver svelato la nuova Fiat Pandina, la Panda più tecnologica di sempre, l'azienda torinese è ora concentrata sul prossimo modello, quello che probabilmente stravolgerà la sua storia: la nuova Fiat Panda elettrica.

Attenzione però, perchè la nuova Panda sarà anche ibrida, così come fatto chiaramente capire dal CEO di Fiat, Olivier Francois, parlando ieri con il Corriere della Sera: «Abbiamo svelato cinque concept car – spiega riferendosi alla Mega Panda e agli altri 4 prototipi mostrati pochi giorni fa - quattro diventeranno auto vere. E la prima sarà la nuova Panda elettrica prodotta in Serbia. Come sarà? Il design sarà fortemente ispirato a quella originale del 1980. Squadrata, intelligente, pratica, sui 4 metri di lunghezza e con un prezzo accessibile: sarà una vera Panda. Sul nome ci stiamo ancora ragionando, potrebbe chiamarsi Panda Elettrica oppure chissà. La base su cui verrà costruita ci consente di proporla anche con motori ibridi per rispondere a tutte le esigenze dei diversi mercati».

E chissà che oltre all'elettrico e all'ibrido non possa esservi anche la mitica 4x4, la Panda "fuoristrada" con trazione integrale: «Ci stiamo lavorando – apre Francois - un modello a cui tengo molto e che nell’immaginario collettivo è forte. Per ragioni di mercato abbiamo dovuto fermare le vendite della versione a benzina perché la ordinava solo il 2% dei clienti. La nuova però apre prospettive concrete: penso a una 4x4 elettrica».

Fra le concept mostrate da Fiat c'è anche una Giga Panda, un'auto appartenente al segmento C, svela ancora il CEO del marchio, «Alta, squadrata, frugale. Perfetta per l’Europa», e che potrebbe avere un nome simpatico di un animale come ad esempio Grizzly o Gorilla: «Sui nomi c’è un dibattito accesissimo. Mi piacerebbero nomi di animali possenti, ma simpatici come Grizzly o magari Gorilla, ma vorremmo coinvolgere anche i nostri clienti nella scelta».

Francois ha quindi ricordato che: «Le nostre nuove auto saranno basate sulla piattaforma Smart Car su cui si possono costruire modelli da 4 metri fino a vetture medie: un vantaggio fondamentale». E ancora: «La Smart Car si può allungare ma non accorciare e quindi lavoreremo a una soluzione per continuare a offrire la nostra specialità: auto piccole sotto i 4 metri. Un vantaggio per noi, perché molti concorrenti stanno abbandonando le citycar», ha concluso.