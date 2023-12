Nuova Panda B-SUV Abarth 2024, sarà così la prossima Pandona con lo scorpione?

Torniamo a parlare della nuova Fiat Panda 2024, la city car che dall'anno prossimo si mostrerà sotto nuove sembianze, entrando nel mercato dei B-SUV. L'11 luglio dell'anno che verrà sarà mostrata al grande pubblico, e siamo certi che lascerà tutti a bocca aperta.

Come sarà? Il CEO Fiat, Olivier Francois, ha fatto sapere che sarà molto simile al concept Centoventi presentato nel 2019, e traendo spunto da quelle forme più muscolose, il noto designer e architetto Tommaso D'Amico, conosciuto anche come TDA, ha cercato di realizzare la propria idea di Fiat Panda, ma nella versione più cattiva, ovvero l'Abarth.

“La Panda nel compimento dei suoi 40 anni – scrive il designer nel presentare il suo video sulla sua nuova creazione - non vuole lasciare nessuno scontento, pertanto viene presentata in questa nuova veste molto accattivante”.

Come detto sopra, le dimensioni della nuova Panda crescono, divenendo un B-SUV, ma in ogni caso è stato assicurato che resterà comunque low cost, anche se sarà al 100% elettrica (molto probabilmente affiancata da una versione ibrida).

Per la versione Abarth TDA ha però optato per un motore a combustione interna, precisamente un propulsore a benzina 1.4 turbo AT da ben 180 cavalli, annesso ad un cambio automatico.

A livello di design spiccano senza dubbio i cerchi in lega da 18 pollici, ma anche le minigonne e i paraurti alquanto muscolosi, per dare all'insieme un segno di grande sportività, cosa del resto associata subito al marchio dello glorioso scorpione.

Bella anche la tonalità scelta, un arancione acceso che ben si sposa con le ultime colorazioni scelte da Abarth, che ha presentato la recente Fiat 500e in giallo fosforescente e in azzurro pastello.

Molto probabilmente la nuova Panda non avrà le forme ipotizzate da TDA, ma in ogni caso l'interpretazione ci sembra uno spunto molto interessante da cui si potrebbe ricavare un'ottima vettura. E voi cosa ne pensate, vi convince l'idea di TDA per un'ipotetica Panda Abarth 2024?