Nuova Panda a meno di 9.000 euro a settembre, anche GPL e Metano

Settembre è solitamente un mese in cui in ambito automotive si concludono ottimi affari, così da salutare nel modo migliore l'autunno e affrontare la ripartenza del lavoro e della scuola. Su questo fronte nuova Fiat Panda Hybrid si può avere da 8.600 euro con anticipo zero e prima rata a marzo 2022.

Se siete alla ricerca di qualche ottima promo, abbiamo raccolto per voi le migliori offerte auto di settembre marchio per marchio, tornando invece alla nostra Panda la versione Hybrid si può avere a 8.600 euro con anticipo zero e prima rata il prossimo anno, a marzo 2022. Non solo: acquistando una nuova Fiat si ottiene in omaggio un voucher del valore di 500 euro. Il prezzo promozionale si intende con finanziamento Fiat al posto di 10.000 euro, con TAN 6,85% e TAEG 10,03%. L'offerta si intende valida fino al 30 settembre.

Se la nuova Panda Hybrid "vi sta stretta", potete sempre scegliere la Panda Sport Hybrid da 10.300 euro, sempre con anticipo zero e prima rata a marzo 2022, con finanziamento e TAN 6,86%, TAEG 9,54%. Fan del metano? Fiat accontenta anche voi con la Panda City Life Metano da 11.700 euro, alle stesse condizioni degli altri modelli in promo. Chiudiamo infine con la Panda GPL da 9.700 euro anziché 11.000 euro. Per approfondire: tutte le promozioni dedicate a Fiat Panda fino al 30 settembre.