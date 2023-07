Nuova Fiat Panda 2024 B-SUV, i possibili prezzi: la base 12mila e l'elettrica 25mila?

Fra le auto più chiacchierate dagli appassionati in queste settimane vi è senza dubbio la nuova Panda. Uscirà nel 2024 e sarà un B-SUV, rappresentando quindi un importante punto di rottura con il passato.

Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha spiegato che "L'auto che vedremo il prossimo anno sarà bella, popolare, economica", di conseguenza non ci si attende un prezzo elevato. Obiettivo, cercare di sfidare Dacia, azienda record nel 2023 che sta vendendo più di Tesla e appunto anche di Fiat.

Cerchiamo quindi di fare un ragionamento logico per cercare di provare ad anticipare i possibili prezzi della nuova Panda 2024. Partiamo dal modello base, quello che sarà alimentato a benzina, e che potrebbe costare attorno ai 10/12mila euro. L'idea di Fiat è di mantenere più o meno il prezzo attuale, e nel contempo di “tenere le distanze" dalla 500 che costa base attorno ai 17mila euro.

La nuova Fiat Panda 2024 avrà anche la versione elettrica, prima volta green per la storica city car, di conseguenza è ipotizzabile un modello dal costo più alto. Solitamente il rapporto fra il modello termico e quello elettrico è due a uno, e anche in questo caso possiamo fare l'esempio della 500: modello base a benzina 17mila euro, modello base elettrico a 33mila euro. Di conseguenza, rifacendoci sempre alle parole di Francois, è possibile che la nuova Fiat Panda elettrica possa costare 25mila euro nel suo modello full electric, magari una versione full optional di modo da permettere all'automobilista un “pacchetto completo”.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi tutt'altro che ufficiali e non confermate, e come sempre il prezzo lo scopriremo solamente al momento del lancio, quindi fra poco meno di un anno. La nuova Fiat Panda 2024 (anche se non vi è ancora la certezza), verrà presentata l'11 luglio dell'anno prossimo, in occasione del 110imo anniversario della Fiat.