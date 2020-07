Nuova Porsche Panamera 2021: torna la Turbo S e arriva l'ibrido

La nuova Panamera si avvicina, la classica rinfrescata di metà vita porterà due nuove motorizzazioni, un sistema infotainment rinnovato e qualche aggiornamento estetico.

La Panamera MY 2021, attesa nei concessionari a fine anno e già pizzicata in prova, sarà disponibile nelle varianti berlina a passo corto e passo lungo e nella Sport Turismo, con carrozzeria shooting brake. La novità più golosa della gamma è la Turbo S, che sostituirà la Turbo. Non si tratta della E-Hybrid attualmente in commercio ma di una variante senza elettrificazione dotata del classico V8 da 4,0 litri portato a 621 CV di potenza e 820 Nm di coppia. La seconda novità sarà la 4S E-Hybrid ibrida e si collocherà nella gamma tra la 4 E-Hybrid e la Turbo S E-Hybrid. La 4S ibrida sarà equipaggiata da un V6 biturbo da 2,9 litri da 552 CV di potenza al quale sarà affiancato un motore elettrico che le dona ulteriori 128 CV, portando il totale a 680.

Tutta la gamma ibrida godrà di una nuovo pacco batterie da 17,9 kWh che permetterà circa il 30% in più di autonomia elettrica. Anche le GTS vedranno miglioramenti con un nuovo assetto che garantirà migliore maneggevolezza e 20 CV extra.

Pochi gli interventi estetici: spicca il nuovo paraurti con gruppi ottici secondari integrati alla griglia di aerazione, una scelta già vista su 992 e Cayenne. Come ogni facelift che si rispetti quasi certamente saranno introdotti nuovi cerchioni e colori. Gli interni rimarranno pressoché invariati ma beneficeranno di un sistema infotainment più veloce, di un touch screen a risoluzione maggiore e dell’Apple CarPlay wireless.

Le esigue novità presentate sono a nostro avviso la testimonianza della bontà del progetto 971 (seconda generazione di Panamera), inoltre con la Turbo S l’azienda di Stoccarda dimostra di non dimenticare i clienti più tradizionali.