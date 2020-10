Nuova Orbeo Rise, la e-mtb ultraleggera che pesa appena 16 kg

Orbea ha presentato la sua nuova e-bike Full Suspension, la Rise, una e-mtb che punta tutto su un aspetto chiave: il peso. Appena 16,2 kg per il modello top di gamma, 17,5 nella variante M Team, un traguardo davvero notevole.

Come purtroppo saprete, il peso delle bici elettriche può spesso rasentare i 25-30 kg, dettaglio che ha vanificato decenni di ricerca per ottenere telai in carbonio sempre più leggeri. Ora però Orbea traccia una nuova strada: sulla sua nuova Rise abbiamo una batteria da 360 Wh, una scelta dovuta proprio al contenimento del peso.

Il motore invece è uno Shimano EP8-RS, che Orbea ha fatto mappare appositamente per la sua creatura, con l’azienda che ha firmato anche i freni (Shimano XTR M9100 10-51t) e il cambio (Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus a 12 velocità). I pneumatici “di serie” sono Maxxis Rekon da 29”, mentre l’ammortizzatore anteriore è un Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima 210x55mm.

Una e-mtb pensata per un pubblico esperto, molto simile a un modello muscolare, con il motore che è più efficiente con pedalate vigorose. Del resto il prezzo è da altissima fascia: 9.899 euro per la top gamma da appena 16,2 kg. Gli allestimenti in totale però sono quattro, con l’entry level Rise M-20 che costa 5.9999 euro. Scegliete la vostra Rise direttamente dal sito ufficiale Orbea.