Nuova Opel Rocks-e: ora la Citroen Ami ha una gemellina

Opel è sempre stata attiva nel segmento A. Nella gamma degli ultimi anni si sono affiancate la Karl, city car dalla carrozzeria monovolume, e la Adam, disponibile anche nella versione crossover Adam Rocks. Oggi Opel torna con una nuova proposta, più piccola che mai.

Si chiama Rocks-e e viene definita SUM (Sustainable Urban Mobility). I più attenti avranno notato che il suo design non è inedito quanto lo strano acronimo che Opel ha coniato: la Rocks-e è una Citroën Ami in salsa tedesca. Le linee sono pressoché identiche, cambia la forma delle fasce anteriori e posteriori, dove appare il Vizor, cioè il tipo di calandra dei nuovi modelli Opel, incaricato a tessere il family feeling del marchio.

Essendo la vettura gemella della Ami, legalmente è considerata dall'Unione Europea un quadriciclo leggero e non un'automobile a tutti gli effetti. Il suo peso infatti non supera i 425 chilogrammi, batterie escluse. La potenza arriva da un motore elettrico da soli 8 CV (6 kW), accoppiato ad un minuscolo pacco batterie da 5,5 kWh. Si tratta di un veicolo prettamente da città, come dimostra l'autonomia WLTP di 75 chilometri. La ricarica completa necessita di tre ore e mezza di tempo e può essere effettuata dalla presa domestica da 220 V tramite il cavo da tre metri in dotazione.

Come nella Citroën Ami le portiere si aprono in direzioni opposte. Una volta spalancate si può scorgere un abitacolo identico a quello della francese, ad eccezione del diverso logo sul volante.

Essendo un motociclo, può essere guidato in Italia a partire dai 14 anni di età; la velocità massima è limitata a 45 km/h. Nonostante le dimensioni da microcar, soltanto 2,41 metri di lunghezza, la Rocks-e può ospitare persone alte oltre 190 cm.

La vendita della Opel Rocks-e partirà in autunno in Germania, dove sarà offerta negli allestimenti base, Klub e TeKno. Seguiranno nel 2022 altri mercati europei. La Citroën Ami è da poco disponibile nella variante My Ami Cargo, pensata per trasportare posta, pacchi o piccoli oggetti all'interno dell'ambiente urbano.