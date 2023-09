Nuova Opel Manta, da coupé a SUV con 400 cavalli sotto al cofano

La concept car Opel Experimental, presentata al Motor Show di Monaco lo scorso settembre, sarà la base per la creazione di un SUV coupé che arriverà sul mercato entro due anni. Questo nuovo modello prenderà il nome della storica Opel Manta.

Mentre le dimensioni precise, sia in termini di lunghezza che di altezza, sono ancora incerte, il design sarà caratterizzato dalla presenza del logo Opel al centro della griglia Vizor, e i montanti posteriori avranno la stessa tonalità della carrozzeria.

Questo SUV coupé, derivato dalla Manta, adotterà la piattaforma STLA Medium, condivisa con la nuova Peugeot 3008 e la 5008. Tuttavia, sembra che potrebbe abbandonare la meccanica ibrida per focalizzarsi solo su motori completamente elettrici, in linea con la strategia di elettrificazione totale del marchio prevista per il 2028. Inoltre, ci si aspetta che il veicolo offra un motore più potente, con una potenza che si avvicina ai 390 CV, confermando il suo orientamento sportivo.

Opel sta effettuando una rapida trasformazione sotto la proprietà di Stellantis e sta pianificando di lanciare questo ambizioso SUV con un nome suggestivo, che richiama il passato, per la prossima generazione di veicoli elettrici. Il futuro di Opel inizia adesso e nei prossimi anni vedremo grossi cambiamenti all'interno della gamma.