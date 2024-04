Nuova Opel Frontera, svelata in anteprima la gemella della futura Fiat Multipla: il leak

Attraverso la pagina Instagram di @cochespias1 ecco quella che potrebbe essere il piccolo SUV speculare alla prossima Fiat Multipla che uscirà nel 2025, la Opel Frontera. Quest'auto è l'erede diretta della Crossland X.

In base alle informazioni attualmente in nostro possesso, la prossima Opel Frontera sarà ispirata anche alla nuova gamma della Citroen C5 Aircross. Il design, come si supponeva, segue uno stile sobrio, evitando gli eccessi di forme tipici dei SUV coupé per garantire spazio interno abbondante e funzionale. Sebbene i dettagli sulla meccanica siano ancora scarsi, c'è la possibilità che la nuova Opel Frontera, o meglio, la "Crossland" ribattezzata, potrà montare powertrain sia totalmente elettrici che ibridi.

Sicuramente sarà disponibile una versione elettrica al lancio, del quale però non conosciamo ancora i dettagli, mentre la versione Plug-In dovrebbe uscire in seguito. Nulla fa pensare che sarà prevista una versione a combustione interna senza alcun tipo di elettrificazione.

Opel Frontera vuole essere quel tipo di SUV "avvincente", e pensato per soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti. In linea con il suo predecessore, Opel Frontera condividerà la piattaforma STLA Medium con la Peugeot 3008 e, appunto, la nuova Citroen C5 Aircross. A differenza del SUV coupé di Peugeot, ci si aspetta che il Grandland abbia dimensioni più compatte e un prezzo più competitivo.

Ma non solo la gemella della Multipla. Opel ha in programma anche il revival della storica Manta, che sarà gemella della Lancia Gamma. Anche se niente è confermato, si prevede che questa sportback sarà una berlina a cinque porte con il vetro posteriore integrato nel portellone. La produzione è prevista per il 2025/2026 presso lo stabilimento di Melfi, anche se ci sono incertezze riguardo al suo sviluppo, poiché sembra che il progetto sia stato messo temporaneamente in stand-by.

