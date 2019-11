La Nuova Opel Corsa si fa in tre: benzina, diesel ed elettrica 100%

Oggi giornata di nuovi lanci. Dopo la presentazione ufficiale del SUV elettrico Ford Mustang Mach-E, che andrà a condizionare il settore premium, è il momento di una vettura dal respiro più ampio: la Nuova Opel Corsa.

All'esterno il marchio tedesco ha optato per linee eleganti ma con carattere sportivo, la vera novità riguarda però il listino generale, che offre una versione benzina, una a gasolio e una terza addirittura 100% elettrica. Con Scelta Opel inoltre, come ci ricorda il nuovo spot televisivo con la voce di Luca Ward e la presenza elettrizzante di Mara Maionchi, possiamo avere la nuova Corsa a partire da 139 euro al mese.

Chiaramente l'attenzione è quasi tutta rivolta alla nuova variante elettrica alimentata a batteria, che secondo il ciclo WLTP offre ben 330 km di autonomia con una singola carica. Le nuove Opel Corsa sono inoltre equipaggiate con fari adattivi IntelliLux Led Matrix, una tecnologia mutuata da veicoli di categoria superiore che per la prima volta arriva nel segmento delle compatte generaliste. Opel ha dunque aggiunto tanta tecnologia pur riducendo il peso generale del 10%. Per conoscere in dettaglio la Nuova Opel Corsa, in tutte le sue varianti, il marchio vi aspetta al suo prossimo Porte Aperte previsto per il 23 e il 24 novembre prossimi.