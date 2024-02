Nuova Opel Corsa Electric Yes, edizione speciale da 109 euro al mese

Dallo scorso autunno Opel definisce la sua nuova Corsa una vettura “fresca ed emozionante” (la nuova Opel Corsa con Snapdragon Cockpit, anche Hybrid 48 V), una soluzione intelligente e a zero emissioni per esplorare la città - che ora arriva anche in edizione speciale Yes.

Caratterizzata dal look sportivo GS e da una speciale vernice Rekord Red e tetto nero a contrasto, la nuova Opel Corsa Electric Yes è un’edizione speciale piena di tecnologia che si può avere a partire da 109 euro al mese (i dettagli dell’offerta saranno pubblicati da Opel il prossimo 26 febbraio).

Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia, ha affermato che questa nuova versione della Corsa è pronta a rispondere “presente” alle esigenze di equipaggiamento, piacere di guida e sostenibilità del mercato attuale. Esteticamente, nella parte anteriore viene mostrato fieramente il celebre Opel Vizor, al posteriore invece troviamo il nome CORSA ben visibile. Gli interni mostrano chiaramente l’emblema #YES, mentre la verniciatura Rekord Red ben si abbina a varie parti nere a contrasto quali tetto, specchietti e cerchi in lega da 16”. Ovviamente sarà possibile scegliere la vettura anche in altre colorazioni.

I contrasti continuano all’interno: i sedili del guidatore e passeggero vantano materiali premium tessuto/pelle, il tetto è anch’esso scuro e altri dettagli interni brillano di bianco; un’utilitaria dall’aspetto decisamente accattivante. Questo allestimento speciale prevede inoltre, oltre a diversi sistemi di sicurezza di serie, la funzionalità di avviamento senza chiave “Keyless start”, il Parking Pilot posteriore e la climatizzazione automatica.

I clienti di Opel Corsa Electric Yes potranno rimanere sempre connessi con l’infotainment multimediale che dispone di Apple CarPlay e Android Auto, schermo touch da 10” e tutti i servizi OpelConnect. Il piacere e la bellezza di quest’auto non sono solo legati all’estetica: il suo motore elettrico da 100kW/136 CV e 260 Nm di coppia consente un’accelerazione divertente e piacevole. Opel Corsa Electric Yes monta una batteria da 50 kWh che le consente di percorrere fino a 357 km con una sola carica. Come ricordato sopra, sarà possibile portarsi a casa questo modello a partire da 109 euro al mese.