Nuova Opel Corsa 40 Anniversary: full optional e consegna in 5 settimane

Da oltre 40 anni la Opel Corsa rappresenta uno dei modelli maggiormente di successo della casa tedesca, che oggi festeggia con la nuova Opel Corsa 40 Anniversary.

Dotata di un equipaggiamento top di gamma ed evidenti analogie con la prima generazione di Opel Corsa del 1982, questa edizione speciale sarà anche numerata: in Europa infatti ne esisteranno solo 1.982 unità - ognuna numerata da 0001 a 1982. L'offerta è completamente digitale, con la Opel Corsa 40 Anniversary con motore termico a benzina immediatamente disponibile online. Dal 14 settembre però Opel inizierà a prendere gli ordini anche per la Opel Corsa 40 ANniversary, edizione elettrica alimentata a batteria.

Per differenziarsi dal resto della gamma, la nuova Opel Corsa 40 Anniversary offre un nuovo colore carrozzeria chiamato Rekord Red che ricorda il rosso utilizzato dalla Opel Corsa A originale. Un po' di contrasto è dato poi dal tetto nero e da altri dettagli color nero, i cerchi in lega leggera saranno invece da 17" color nero lucido con inserti grigio opaco. Ricco ovviamente l'equipaggiamento, dalla Radio Multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ai fari anteriori LED, passando per diversi sistemi elettronici di assistenza alla guida come l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.

Nuova Opel Corsa 40 Anniversary costa 23.600 euro con motore benzina 1.2 da 130 CV, cambio automatico 8 rapporti e colore Rouge Aden. Il tempo di consegna è stimato in 5 settimane. Alla base di questa edizione c'è ovviamente la Nuova Opel Corsa lanciata nel 2019.