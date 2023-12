Nuova Opel Astra elettrica, ordini aperti in Italia: si parte da 39.900 euro

È stata attesa, e da molti addirittura bramata, nonostante le grandi avversità del Bel Paese nei confronti dell'elettrico, ma da oggi la nuova Opel Astra elettrica è disponibile anche in Italia, e il suo listino potrebbe allettare molti automobilisti green.

La berlina di Rüsselsheim si presenta così anche qui nello Stivale con il suo nuovo motore a zero emissioni. L'annuncio è arrivato solamente pochi giorni dopo le grandi novità riguardo alla storica compatta di segmento B del brand tedesco (in Stellantis), vale a dire la Opel Corsa. Comunque sia, il comunicato ufficiale del debutto italiano della Astra EV parla addirittura di un rivoluzionario capitolo, ma sarà veramente così?

È vero, Opel è uno dei brand più apprezzati qui in Italia, forte della sua storia e delle sue qualità (tra cui affidabilità e prezzi mai esagerati), e la berlina che adesso si è riscoperta nella sua versione ecologica non è altro che uno dei modelli più storici del mercato. Basti pensare che Astra ha debuttato nel 1991, e solamente lo scorso anno ha presentato la sua sesta generazione, l'Astra L. Oggi con il modello elettrico si cavalca un'onda in crescita, tanto che in Europa l'elettrico ha venduto più del diesel nel 2023.

Comunque sia, Opel si affida un'altra volta alle sue qualità, quali? Eccole: Astra EV è annunciata con 418 km di autonomia, una ricarica fino all'80% in appena 26 minuti e 156 CV di potenza, oltre a tutti i vantaggi di un'elettrica, per esempio l'accesso ZTL e il risparmio su parcheggio in molte città, gli incentivi statali.

Della Astra elettrica se ne parla da tempo (La nuova Opel Experimental si mostra a Monaco: c'è anche l'Astra SW elettrica), ecco le altre caratteristiche: il design innovativo è figlio della rivoluzione estetica a firma Opel degli ultimi anni, e il prezzo? Si parte da 39.900 euro, non bassissimo ma nemmeno troppo elevato rispetto al resto dei listini nel mercato dell'elettrico, e questo potrebbe stuzzicare molti automobilisti.