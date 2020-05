Nuova Olympia PowerNine 900Wh, la bici elettrica dalla super autonomia

Le bici elettriche, anche dette a pedalata assistita, stanno sicuramente vivendo un momento di splendore. Se la curiosità era alta già prima di questo mese di maggio, con il Bonus Mobilità 2020 è salita a livelli stellari, continuiamo dunque a mostrarvi i nuovi modelli in uscita. Oggi è il turno della Olympia PowerNine 900Wh.

Come potete intuire già dal nome, Olympia è riuscita a inserire nel corpo della sua bici una batteria davvero capiente, ben 900Wh di energia racchiusa in 50 celle di derivazione automotive, senza che il peso sia troppo condizionato.

Tutto questo ci porta ovviamente ad avere un'autonomia stratosferica, si parla di 290 km su terreno pianeggiante oppure 120 km in collina e 2.400 metri di dislivello. In montagna il dislivello può arrivare a 4.000 metri con 85 km di autonomia utilizzando livelli di assistenza da 1 a 3. La ricarica completa avviene in circa 6 ore. Questa "super batteria" ideata da Olympia non si trova solo su questa PowerNine, al contrario impreziosisce buona parte della gamma 2020, pensiamo ai modelli EX 900, comprese le varianti Sport, Performer e Mistral.

Appena ieri invece vi abbiamo mostrato le nuove Venom della italianissima SEM, potentissime mtb da usare in montagna (poiché non sono omologate per uso stradale).