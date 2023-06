Nuova offerta per il Tesla Referral: come ottenere 20.000 punti fino al 30 giugno

Tesla è probabilmente l'unica compagnia automotive che per vendere i suoi veicoli non ha bisogno di investire in pubblicità. Il chiacchiericcio di riviste specializzate, social network e passaparola ha portato il produttore a essere un leader indiscusso, anche il nuovo programma di Loot Box però aiuta a far vendere sempre più automobili.

I programmi referral di Tesla sono alquanto famosi e negli anni hanno permesso di ottenere a nuovi e vecchi clienti migliaia di chilometri gratuiti ai Supercharger e non solo. Il marchio californiano attiva e disattiva il programma a ciclo regolare e ora, dal 3 giugno 2023, è arrivata una nuova offerta in evidenza. Si legge dal sito ufficiale Tesla che, dal 3 giugno al 30 giugno 2023, se i vostri amici o conoscenti acquistano una nuova Model S e Model X utilizzando il codice referral hanno diritto a 20.000 punti acquirente, con ulteriori 20.000 punti che finiscono nel wallet di chi ha fornito il codice.

Ricordiamo che con i punti è possibile poi riscattare diversi premi all'interno dell'app Tesla per smartphone. Basta andare nella sezione Loot Box e toccare l'opzione Riscuoti. Qui è anche possibile vedere i premi disponibili e il numero di crediti necessari per riscuotere ogni premio. Ovviamente il programma referral vale con tutta la line-up attuale Tesla, comprese Model 3 e Model Y a patto che siano nuove, il Loot Box non funziona sull'acquisto dell'usato.

Ricordiamo che siamo in attesa di vedere la Tesla Model 3 di nuova generazione, rinnovata nel design esterno ma anche interno.