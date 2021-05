La nuova Nissan Z Proto è stata finalmente avvistata in strada

Con la serie di sportive commercializzate sotto il brand "Z", Nissan ha sempre attirato una specifica nicchia di automobilisti i quali ne apprezzano infinitamente lo stile non troppo aggressivo, la dinamica vivace ma mai esagerati e il sound particolare.

Per questo motivo l'attesa per il nuovo modello che arriverà sul mercato col badge Z si fa sempre più spasmodica e, dopo le foto scattate ad un esemplare di Nissan Z Proto (nome provvisorio) esposto in Giappone, possiamo finalmente dare un'occhiata ad un altro esemplare del bolide in giro sulle strade pubbliche.

Il proprietario del canale YouTube Drive 615 ha infatti avvistato l'imminente sportiva per proporci un materiale video davvero ben costruito. All'inizio del montato la vediamo superare un incrocio e passare davanti alla telecamera, ma più avanti le cose si fanno molto più interessanti.

Al minuto 3:30 la Nissan viene inserita all'interno di uno spazio apposito, dove il conducente ci concede un piccolissimo assaggio del sound dei suoi scarichi. Per il momento sappiamo pochissimo del motore, per cui non è ancora sicuro se il team che sta dietro lo sviluppo abbia deciso di inserire sotto al cofano lo stesso V6 twin-turbo della Infiniti Q60. In passato il brand ha utilizzato varie iterazioni di un sei cilindri in linea da 2,0 litri per alcuni modelli a badge Z, per cui riteniamo piuttosto poco plausibile un discostamento da tale numero di cilindri.



In attesa di ricevere aggiornamenti sull'allettante bolide vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi all'assurda Nissan GT-R a tema McDonald's: esiste davvero, non è uno scherzo. Infine, per non allontanarci dalla casa giapponese, ci teniamo ad informarvi sulla data di lancio un Europa del Nissan X-Trail: arriverà nel 2022.