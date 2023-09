Nuova Nissan Qashqai, il restyling arriva nel 2024: ecco come sarà

Fra i modelli di auto più attesi per il 2024 vi è senza dubbio la nuova Nissan Qashqai, uno dei SUV più amati in Italia, soprattutto fino a qualche anno fa. I giapponesi dovrebbero proporre un restyling a tre anni dall'uscita dell'ultimo modello.

L'ultima versione della Nissan Qashqai, commercializzata nel 2021, in piena pandemia di covid, è stata lanciata in un periodo molto complicato come quello dell'infezione da coronavirus.

Dopo un inizio un po' titubante la Qashqai ha saputo riprendersi alla grande, anche se la concorrenza non manca. Il settore dei SUV, soprattutto quelli compatti come Qashqai, è decisamente sovraffollato e la vettura giapponese deve guardarsi dalla Peugeot 3008, il cui design è stato anticipato negli scorsi giorni, e dalla Volkswagen Tiguan, in arrivo a breve nella nuova versione.

Ecco perchè urge un refresh e i designer di Nissan sono al lavoro per dare vita ad una vettura decisamente bella dal punto di vista estetico, con la classica qualità eccezionale nella meccanica.

Secondo quanto riferito dai francesi di auto-moto.com, la nuova Qashqai dovrebbe ispirarsi alla show-car Pathfinder svelata ad aprile in Cina. Spazio quindi ad una griglia vistosa che integra i fari principali decisamente futuristici e composti da due elementi: “sopracciglia” più strette e “l'occhio” invece di dimensioni maggiori. Dovrebbe essere inoltre prevista una striscia orizzontale sopra la griglia, che collega i due fari anteriori a LED.

Presente il classico logo Nissan sul muso mentre sul retro dovrebbe apparire la scritta per intero del nome del veicolo. Per quanto riguarda i motori, non dovrebbero più vedere la luce i propulsori da 140 e 158 cavalli, complice le normative Euro 7, mentre è probabile un full-hybrid da 190 cavalli, anche se ovviamente non vi sono certezze a riguardo.

A inizio mese di agosto è apparso la prima volta la foto della nuova Nissan Qashqai chiaro indizio di come i tempi siano ormai maturi: se tutto andrà come previsto arriverà nella prima metà del 2024, quindi fra circa 6-9 mesi.