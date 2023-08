Nuova Nissan Qashqai, per la prima volta le foto del modello in arrivo

La Nissan Qashqai ha indubbiamente avuto un impatto significativo nel segmento dei crossover quando è stata introdotta nel 2006, rivoluzionando il mercato globale. Recentemente la Qashqai ha anche superato il test dell'Alce confermandosi un veicolo molto affidabile. Ora, però, pare che Nissan stia lavorando a un aggiornamento.

Le foto del prototipo, scattate dai colleghi di Motor1.com, mostrano una leggera mimetizzazione sulla parte anteriore dell'auto. Probabilmente non ci troviamo di fronte a una riprogettazione drammatica del cruscotto anteriore. Invece, sembra che saranno apportate modifiche al paraurti e alla griglia, con possibili lievi rimodellamenti dei fari. Le linee che si intravedono attraverso il camuffamento potrebbero indicare che i gruppi ottici a forma di C, del modello pre-restyling, potrebbero essere sostituiti da unità più convenzionali.

Questo approccio cauto potrebbe essere una scelta strategica da parte di Nissan, poiché la Qashqai è stata un successo di vendite e gli aggiornamenti minimi potrebbero mantenere continuità con il design amato dai clienti. A quanto pare infatti, sembra che il profilo laterale del crossover rimarrà pressoché invariato rispetto all'attuale modello, con il camuffamento che copre le minigonne laterali e i passaruota. Anche se non sono previsti cambiamenti significativi, potrebbero esserci comunque alcune migliorie estetiche volte ad aggiornare lievemente il design del veicolo.

La terza generazione di Qashqai conserverà anche l'assenza di motori diesel, mantenendo così l'attenzione sui propulsori a benzina e sul sistema E-Power da 1,5 litri. Questo sistema offre un'esperienza quasi simile a quella di un veicolo elettrico, in quanto il motore a combustione interna funge da generatore per alimentare il motore elettrico, sfruttando un pacco batterie ad alta potenza. Passare al full elettrico non sembra essere attualmente nei piani di Nissan, del resto anche Honda ha recentemente dichiarato di puntare ancora sui motori termici. Questa configurazione mista offre i vantaggi di una maggiore efficienza e riduzione delle emissioni, mantenendosi comunque entro gli standard dell' dell'ICE (Internal Combustion Engine).