Nuova Nissan Qashai, le immagini teaser: tutto pronto per il debutto

Ora tocca a Nissan: dopo la presentazione del nuovo Peugeot 3008, nell'ambito dell'egida di Stellantis, adesso è il turno del colosso giapponese, e in particolare del loro SUV di punta, ovvero il Nissan Qashqai 2024. Svelato il primo teaser del veicolo, vediamo com'è.

Questo piccolo assaggio del SUV rivela alcuni degli aggiornamenti sia esterni che interni. L'anteprima è fissata per il 17 aprile in Europa, con probabili seguiti in altri mercati, inclusa l’Australia. Come già avvenuto in passato, sembra che il Nissan Qashqai non sarà disponibile negli Stati Uniti, a seguito della decisione di Nissan di interrompervi la produzione.

La terza generazione del Nissan Qashqai è stata lanciata nel 2021 e, a tre anni di distanza, è pronta per un aggiornamento di metà ciclo. Il teaser video non menziona esplicitamente il nome del Qashqai (che potrebbe differire da quanto siamo abituati), ma mostra chiaramente la sua riconoscibile sagoma di SUV compatto.

La parte anteriore è stata rivisitata con una griglia più ampia e nuovi fari a LED. Questi ultimi, ancora delimitati da finiture in tinta con la carrozzeria, presentano una leggera variazione di forma e una grafica aggiornata. Anche il paraurti anteriore è stato modificato, con prese d'aria triangolari più grandi che conferiscono un effetto tridimensionale più marcato. Altre novità includono un rivestimento della carrozzeria rinnovato intorno ai passaruota. Sebbene la coda sia appena visibile nel teaser, si prevede che rimanga sostanzialmente invariata.

Anche se le riprese degli interni sono piuttosto scure, è possibile distinguere il quadro strumenti digitale e il volante. Attualmente, il modello dispone di un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un display di infotainment da 9 pollici e un display head-up da 10,8 pollici, che potrebbero ricevere un aggiornamento grafico e stilistico. Sembra inoltre che il rivestimento del cruscotto sia stato rinnovato. È ragionevole supporre che anche le dotazioni verranno ulteriormente migliorate in termini di comfort e sicurezza, senza però sconvolgere la configurazione già presente nel modello attuale.

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, non ci si aspettano cambiamenti significativi, poiché il Qashqai attuale offre già diverse opzioni, tra cui un motore ibrido leggero da 1,3 litri che eroga 138 CV e la versione ibrida e-Power da 1,5 litri che eroga 187 CV con il motore elettrico che alimenta direttamente le ruote. Nissan ha confermato che la versione completamente elettrica del Qashqai sarà disponibile solo dopo il 2025, ma sarà basata su un'architettura dedicata ai veicoli elettrici, quindi sicuramente il massimo di elettrificazione che vedremo in questo restyling sarà dedicata all'ibridazione. Per tale ragione non ci aspettiamo grossi sconvolgimenti nelle già ottime motorizzazioni disponibili di Nissan Qashqai.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su