Nuova Nissan LEAF Nismo RC: oltre 300 CV di potenza elettrica

Nissan ha scelto l'Europa, in particolare il circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, per presentare la seconda generazione della potente e aggressiva Nissan LEAF Nismo RC.

Basata sulla seconda generazione di LEAF, e sui prototipi e-4ORCE LEAF, la nuova LEAF Nismo RC dispone di doppio motore elettrico e trazione All-wheel Drive. Ogni propulsore genera 120 kW per asse, per un'accelerazione 0-100 km/h possibile in appena 3,4 secondi. Guardando alla scheda tecnica, scopriamo come la vettura riesca a erogare 325 CV e 640 Nm di coppia istantanea, per stessa ammissione di Nissan una vettura show-case, che dimostri al pubblico e alla stampa l'avanzamento tecnologico del marchio, che sta investendo senza freni nella mobilità elettrica - anche ad alte prestazioni.

Secondo il brand nipponico, nella nuova Nissan LEAF Nismo RC ci sono 60 anni di esperienza nel mondo del Motorsport, con la quale è stata creata una EV "di un altro livello". L'unico dato non diffuso da Nissan è la capacità della batteria e di conseguenza la sua autonomia, parliamo in ogni caso di un veicolo da pista, causa altissime prestazioni però non dobbiamo aspettarci chissà quali performance dal punto di vista "endurance". Possiamo però dirvi il peso dell'auto: si ferma a 1.220 kg, davvero ottimo se consideriamo la presenza di due motori elettrici e soprattutto di una batteria nel pianale.