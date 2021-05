La nuova Nissan LEAF 2021 costa meno di 22.000 euro con Ecobonus: i prezzi italiani

La Nissan LEAF è una delle auto elettriche più longeve dell’attuale mercato, in vendita da più di 10 anni. Una tradizione che non accenna ad affievolirsi, anzi il costruttore giapponese ha appena presentato le nuove LEAF e LEAF+ 2021, andiamo dunque a scoprire il listino per l’Italia.

Il ticket d’ingresso per una nuova LEAF 2021 è la Nissan LEAF Acenta con batteria da 40 kWh e allestimenti base, che si può avere a 32.200 euro Chiavi in Mano, il che significa che con gli attuali incentivi statali (ci riferiamo ovviamente all’Ecobonus 2021 con rottamazione) si può avere a poco meno di 22.000 euro. La stessa vettura si può ordinare anche in versione Business, N-Connecta e Tekna.

Arriviamo poi alla Nissan LEAF e+ 2021 con batteria da 62 kWh, disponibile in allestimento Acenta da 37.600 euro, N-Connecta da 39.675 euro e Tekna da 43.200 euro (44.400 euro se si sceglie il ProPilot Park come optional). Passando ai colori e agli accessori, la vernice Bianco Solido viene venduta a 400 euro, la vernice metallizzata a 750 euro, la vernice Pearl White 850 euro. Il Two Tone 400 euro, mentre il ProPilot Park 1.200 euro. Questo nuovo listino è in vigore dal 17 maggio 2021.