Nuova Nissan JUKE Kiiro celebra The Batman: edizione limitata in 5.000 unità

Il prossimo 2 marzo vedremo finalmente nelle nostre sale The Batman, il film con Robert Pattinson che vede ancora una volta il celebre Cavaliere Oscuro della DC Comics protagonista su grande schermo. Proprio in occasione di questa uscita Nissan ha collaborato con Warner Bros. per creare una speciale Nissan JUKE Kiiro.

La partnership prenderà vita presso i cinema, sui social media e sui cartelloni pubblicitari che a breve invaderanno tutta Italia - con JUKE Kiiro accanto alla grafica iconica del film The Batman (qui il trailer italiano di The Batman). In Giapponese "Kiiro" significa giallo, non a caso la vettura di colore Ceramic Grey è impreziosita da inserti gialli nella parte inferiore dei due paraurti e alla base delle due portiere, oltre che nell'abitacolo.

Il bordo della minigonna inferiore ha poi finiture in alluminio, mentre i cerchi in lega da 19" sono ripresi dalla versione top di gamma Tekna. La vettura è spinta da un motore che eroga 114 CV e 200 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a sei rapporti oppure cambio automatico a doppia frizione con comandi al volante come opzione.

Ricca la dotazione tecnologica, dalla frenata d'emergenza smart al sistema intelligente di segnalazione e prevenzione del cambio involontario di corsia. Presenti anche Apple CarPlay e Android Auto per avere sul display da 8" la Smartphone Replication con tutte le app compatibili. Di Nissan JUKE Kiiro verranno prodotte solo 5.000 unità. in attesa del film vediamo due nuovi poster di The Batman con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.