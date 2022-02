Nuova Nissan JUKE Kiiro alle anteprime italiane di The Batman

Cosa lega Batman alle automobili? Beh soltanto 80 anni di storia, come vi abbiamo raccontato nell'articolo 80 anni di Batmobile. Anche la Nissan JUKE Kiiro ha però un legame forte con il Cavaliere Oscuro della DC: accompagnerà le anteprime italiane del film The Batman.

Delle caratteristiche principali della nuova Nissan JUKE Kiiro abbiamo già parlato lo scorso 24 gennaio. Vi abbiamo anche detto che sarebbe stata un'edizione limitata disponibile in appena 5.000 unità worlwide (in Italia ne arriveranno soltanto 200), oggi aggiungiamo che avrete la possibilità di vederne una dal vivo in occasione delle anteprime italiane del film The Batman a Milano e Roma.

Nello specifico trovate la JUKE Kiiro a Piazza della Repubblica a Roma e a via Sante Radegonda a Milano, accanto al Duomo, il prossimo 1 marzo. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson del resto sarà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022. Questa versione che celebra l'uomo pipistrello della DC Comics si fa notare per via di un colore esterno esclusivo Ceramic Grey con tetto a contrasto Black, impreziosito da inserti Spiced Lemon (Kiiro del resto significa giallo in giapponese).

Spinta da un motore da 114 CV e 200 Nm di coppia, e completa delle migliori tecnologie del momento, la Nissan JUKE Kiiro sarà disponibile in Italia a partire da 27.350 euro, ai vertici della gamma insieme alle versioni Tekna e N-Design.