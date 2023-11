Nuova Nissan Juke 2025, lo stupendo render della prossima versione

La Nissan Juke ha saputo destreggiarsi nel corso degli anni. Lanciata sul mercato nel 2010, il crossover SUV è sempre stato guardato con scetticismo nella sua primissima serie, dividendo in due il pubblico fra chi l'amava e chi invece la detestava.

Con il passare del tempo ha però saputo aggiornarsi nelle forme, e l'ultima versione, quella lanciata nel 2019, appare davvero ben fatta con uno stile moderno e in linea con gli ultimi modelli del segmento.

Ora però è tempo di rinnovamento per l'amata/odiata Juke, e nel 2024 Nissan ha in programma un nuovo modello da lanciare poi ufficialmente sul mercato l'anno successivo, indiscrezioni di Autocar.

Per cercare di anticiparne le forme Autoexpress Magazine ha realizzato due render, che trovate su questa pagina, e che dovrebbero rispecchiare appunto il nuovo modello del SUV Crossover.

La novità della Juke, al di là dell'aspetto estetico, è che sarà per la prima volta presente nella versione full electric. La Juke green andrà quindi a rimpolpare lo scarno (fino ad ora) elenco delle auto elettriche realizzate in Giappone, solo 7 dal 2010 ad oggi chiaro indizio di come l'elettrificazione non abbia ancora preso piede da quelle parti dell'Asia.

In ogni caso sembra che Nissan stia pensando di affiancare la versione a zero emissioni ad una ibrida e-Power, un sistema esclusivo della casa nipponica con un motore a combustione interna che però non aziona direttamente le ruote.

La nuova Juke dovrebbe nascere sulla piattaforma dei full electric chiamata Common Module Family Electric Vehicle (CMF-EV), in collaborazione fra Renault, Nissan e Mitsubishi, e utilizzata appunto per i modelli green, piattaforma tra l'altro alla base della Nissan Ariya nonché della Renault Megane E-Tech electric che si è aggiornata lo scorso agosto.

Se la nuova Nissan Juke venisse confermata per il 2024/2025, significa che l'ultimo modello avrà avuto una vita molto più breve rispetto al primo, che nonostante lo scetticismo iniziale è restato sul mercato per ben 9 anni a differenza dell'erede che dovrebbe durare “solo” 5/6 anni. Staremo a vedere se le indiscrezioni verranno confermate, nel frattempo godetevi le anticipazioni grafiche.