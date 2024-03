Nuova Nissan Juke 2024, attesa per i prezzi in Italia: in Spagna parte da 21.000 euro

Nissan ha aggiornato uno dei suoi best seller appena lo scorso mese di febbraio, parliamo ovviamente di Nissan Juke 2024 il cui prezzo è stato svelato in Spagna (per saperne di più: Nissan Juke si rinnova per il 2024). Avrà lo stesso listino in Italia?

Come tradizione, l’offerta Nissan sarà alquanto ricca per quanto riguarda gli allestimenti della vettura. Si parte in versione Acenta da 21.775 euro con motorizzazione 1.0 DIG-T 117 CV, si sale invece a 23.475 euro con l’allestimento N-Connecta. Con il livello N-Design siamo a 24.575 euro, mentre con la Tekna dobbiamo sborsare di partenza 25.825 euro. In Spagna sarà in vendita anche la versione speciale IKON da 25.975 euro, e sottolineato “in Spagna” perché in Italia potrebbero non arrivare tutte queste varianti.

Di sicuro però avremo la Juke Acenta 2024, il trim di partenza, che offre di serie i cerchi da 17 pollici, un quadro strumenti digitale da 7 pollici (dunque non il nuovo da 12,3 pollici), un sistema di infotainment da 12,3 pollici, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, porta USB, Bluetooth e Radio Digitale DAB. Un pacchetto abbastanza basilare che può essere arricchito con l’allestimento N-Connecta, con quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, cerchi in lega da 17 pollici con design specifico, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, specchietto retrovisore interno senza cornice, pad wireless per la ricarica dello smartphone.

In Italia dovrebbe arrivare anche Juke Tekna con cerchi in lega da 19 pollici, vernice bicolore, telecamera a 360 gradi, sedili sportivi e sistema di assistenza alla guida Pro-Pilot, il livello che consigliamo per vivere Juke al meglio. Se non volete aspettare la Juke 2024, la precedente versione è attualmente in sconto a partire da 17.900 euro.

