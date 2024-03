Nuova Nissan GT-R, qualcosa si muove: verrà mostrata la prossima settimana?

Fonti interne citate dalla pubblicazione giapponese Mag X indicano che Nissan presenterà una nuova, ma ultima, GT-R nel 2025, precisamente il 14 marzo. Saranno prodotte solo 1.500 unità, con circa 300 di esse previste come modelli Nismo.

La Nissan GT-R, icona dell’automobilismo, è in circolazione dal 2007, ma nonostante la sua età, le prestazioni di questa supercar non lasciano dubbi. Tuttavia, sembra che il suo regno stia per giungere al termine. Secondo un nuovo rapporto, Nissan sta preparando un ultimo modello in edizione limitata per l’anno 2025. Non è chiaro tuttavia se queste saranno limitate al mercato giapponese o offerte a livello globale.

La Nissan GT-R del 2024, presentata esattamente 12 mesi fa, ha subito alcune modifiche estetiche, tra cui nuovi cruscotti anteriori e posteriori. Per la versione 2025, non ci aspettiamo grandi cambiamenti. Forse alcune leggere modifiche aerodinamiche o aggiustamenti ai diversi livelli di allestimento, ma sembra improbabile che Nissan investirà una notevole somma di denaro per sviluppare un modello completamente nuovo e poi interromperlo dopo aver prodotto queste 1.500 unità.

Se le indiscrezioni fossero confermate dunque, e il 2025 dovesse segnare davvero l’ultimo anno della R35 GT-R, potrebbero aggiungersi alcuni tocchi commemorativi al modello sportivo, come speciali distintivi o decalcomanie. Dal punto di vista meccanico, la variante standard probabilmente manterrà lo stesso V6 biturbo da 3,8 litri con 565 CV e 632 Nm di coppia, mentre la GT-R Nismo potrebbe raggiungere 600 CV e 651 Nm.

Recentemente vi abbiamo parlato della fine del divieto di circolazione della Nissan Skyline GT-R R34 negli Stati Uniti, che, a partire dal 2024, è finalmente considerata legale. Con il suo design aggressivo e il motore sei cilindri in linea biturbo da 2,6 litri, la R34 GT-R è stata una delle auto più desiderate dagli appassionati. Benché dichiarasse 276 cavalli, si dice che la potenza reale fosse ben superiore, oltre i 300 cavalli. Oltre alle prestazioni, la Skyline R34 era apprezzata per la sua personalizzazione. I proprietari potevano modificare praticamente ogni componente, rendendola l’auto più customizzata di sempre.