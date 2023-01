Nuova Nissan GT-R 2024: la presentazione ufficiale in Giappone

Mentre Tesla abbassa i prezzi delle sue auto in mezzo mondo, dal Giappone arrivano notizie e fotografie alquanto succose: ecco a voi la nuova Nissan GT-R 2024, pronta ad arrivare sul mercato anche nelle versioni speciali Premium Edition T-spec e NISMO Special Edition.

Con questa nuova iterazione Nissan promette “un piacere di guida assoluto”, un “nuovo livello” di sportività che bilancia alla perfezione la velocità e il comfort. La GT-R 2024 si presenta con una griglia ridisegnata, tecnologie all’avanguardia e una qualità costruttiva senza precedenti - a sentire le parole di Ashwani Gupta, COO di Nissan.

Tecnicamente la vettura offre trazione 4WD, il cambio a doppia frizione GR6 e un motore V6 Twin Turbo DOHC VR38DETT, identico su tutta la gamma tranne che sulle NISMO/NISMO Special Edition - che potranno contare su un tuning ad hoc. In termini pratici il motore può erogare 419 kW/570 CV a 6.800 giri/min, mentre le NISMO arrivano a 441 kW/600 CV a 6.800 giri/min. La coppia arriva a 637 Nm fra i 3.300 e i 5.800 giri/min, mentre le NISMO si spingono a 652 Nm a 3.600-5.600 giri/min.

In termini dimensionali la nuova Nissan GT-R 2024 è lunga 4.710 mm, larga 1.895 mm, alta 1.370 mm con un passo di ben 2.780 mm. La gamma sarà composta da: Pure Edition, Black Edition, Premium Edition, Premium Edition T-spec, Track Edition by NISMO, Track Edition by NISMO T-spec, mentre le varianti potenziate saranno le NISMO e NISMO Special Edition - che potranno contare su elementi tecnici esclusivi e parti in carbonio di altissima fattura. Arriviamo così alla parte “tragica” di questo lancio, che non è il prezzo (ancora sconosciuto): per ora la vettura è pensata per il solo mercato giapponese ma vedremo se Nissan riserverà qualche unità anche all’Europa.