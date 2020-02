La nuova Mustang arriverà nel 2022? Spunta un annuncio di lavoro

È un periodo per il brand Mustang, ormai sempre più popolare anche fuori dai confini americani, come confermano i dati di vendita degli ultimi anni. Ora tocca anche al primo SUV elettrico brandizzato Mustang — SUV che per la cronaca ha un bagagliaio anteriore che potete usare per un sacco di cose, ad esempio per... servire gamberoni fritti.

Sta di fatto che l'attuale Mustang comincia ad avere i suoi anni, ed iniziano le speculazioni sulla prossima generazione della pony car. Ad accendere i rumor è un annuncio di lavoro pubblicato da Ford su LinkedIn.

Nell'annuncio si cerca un ingegnere specializzato in aerodinamica e nelle questioni relative ai rumori creati dal vento e dalla strada. Nella descrizione del lavoro si menziona esplicitamente il fatto che gli ingegneri selezionati dovranno lavorare alla settima generazione della Ford Mustang, che dovrebbe venire presentata già nel 2022, come modello per la line-up del 2023.

"Unisciti all'orgoglioso team incaricato di garantire a Lincoln e Ford qualità per l'attuale modello Mustang S550", si legge nell'annuncio, "e prendi parte nel programma di produzione della Ford 2023 Mustang S650 ancora prima che venga presentata ai clienti".

La Mustang attualmente in commercio, al netto di qualche miglioria apportata negli anni, è stata presentata nel 2014. Con otto anni alle spalle, il 2022-23 si presenta come periodo migliore per rinnovare le cose, presentando al mondo una nuova Ford Mustang al passo con i tempi.