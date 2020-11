La nuova Morgan 3 Wheeler P101 Edition è il sogno degli appassionati

Morgan, storica compagnia automobilistica del Regno Unito, ha appena presentato la sua 3 Wheeler in edizione limitata denominata P101 Edition. La sua produzione effettiva sta per cominciare, e i primi esemplari saranno disponibili a partire dal 2021.

In totale ne saranno costruite solo 33 unità, e tra le altre cose sono già state assegnate ad altrettanti acquirenti britannici, europei e statunitensi. In totale 14 esemplari resteranno nel Regno Unito, mentre tutti gli altri attraverseranno la Manica o l'Oceano Atlantico.

Come molti avranno intuito, la 3 Wheeler assume una denominazione storica per il brand e il Project 101 distingue questo modello dalla vettura standard grazie ad una serie di elementi apposti i quali, secondo Morgan, sono "ispirati dal prominente design che caratterizza gli esemplari Morgan a tre ruote."

La carrozzeria della macchina è avvolta da una copertura in resina dorata proveniente dal Mogran EV3 Concept del 2016, e saltano sicuramente all'occhio gli ampi cerchi aerodinamici chiusi. Infine una serie di soluzioni all'avantreno servono a ridurre la turbolenza aerodinamica intorno alle sospensioni.

Il pacchetto Belly Tank trae il design della sua livrea dai peculiari bolidi da corsa di moda verso la metà del secolo scorso. Secondo la casa inglese, il Dazzleship è il pacchetto più "coraggioso" grazie a un tema militare in bianco e nero. I clienti potranno tra le altre cose optare per il pacchetto Aviator: esso si ispira ai velivoli che la Royal Air Forces dispiegò durante la Seconda Guerra Mondiale facendo uso di strisce e cerchi piacevoli a guardarsi.

Per quanto concerne la motorizzazione, la P101 porta in dote il solito propulsore S&S da 1.998cc dotato di due cilindri disposti a V: esso genera 83 cavalli di potenza e consente al leggerissimo veicolo di scattare da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi netti. Il motore è il motivo di vari ritardi nella produzione, in quanto ha richiesto vari passaggi per l'approvazione stradale. Purtroppo ogni esemplare è già stato piazzato, e ha richiesto circa 60.400 euro a ogni cliente.

