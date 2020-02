Ecco la nuova monoposto Williams F1 2020: si chiama FW43

Dopo Ferrari, Mercedes e McLaren, oggi è il turno della nuova Williams di F1, la FW43 con meccanica Mercedes che sarà guidata da George Russell e Nicholas Latifi.

La livrea è bianca, rossa e blu e il suo design è più tradizionale rispetto magari alla nuova Ferrari SF1000 o alla Mercedes W11. Una vettura che porta sulle spalle grandi responsabilità, in casa Williams c'è infatti il bisogno di lasciarsi indietro una stagione 2019 alquanto deludente - durante la quale si è piazzata ultima nella classifica costruttori.

Dopo l'ultimo campionato, la scuderia ha stravolto completamente il suo team interno, motivo per cui si aspettano anche risultati più competitivi in questo 2020. "Quest'anno segna un nuovo inizio per la squadra" ha dichiarato Claire Williams, Vice Team Principal della scuderia, "Abbiamo speso molto tempo a migliorare i nostri punti deboli, ci siamo assicurati di disporre di persone, strutture e risorse adeguate a costruire una vettura solida e competitiva. Siamo tutti impegnati a ricostruire Williams e riportare la squadra ai massimi livelli. Siamo combattivi come non mai, questo 2020 sarà focalizzato proprio sul fare costanti progressi, continueremo a lottare finché non saremo arrivati dove vogliamo essere".

Parole di grande determinazione, speriamo di vedere Williams tornare ad alti livelli anche in nome dello spettacolo...