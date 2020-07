Nuova Modmo Saigon, la bici elettrica modulare con 200 km di autonomia

L'elettricità sulle due e quattro ruote sta creando anche moltissime nuove opportunità, con inedite startup che nascono come funghi. Oggi vi parliamo di Modmo, azienda fondata dal 24enne irlandese Jack O'Sullivan che ha creato una bici elettrica modulare. Conosciamo la Modmo Saigon.

La nuova eBike di Modmo si sviluppa attorno a tre parole chiave. La prima è Electric, la bici vanta infatti una batteria rimovibile da 17,5Ah/36V in grado di percorrere fino a 200 km di strada con una sola carica, mentre il motore è da 250W, perfettamente compatibile con le norme europee. 5 i livelli di assistenza, mentre la coppia è pari a 50 Nm.

La seconda parola è Smart: ha il GPS integrato per la localizzazione, un HUD sul manubrio, un sistema di geofancing antifurto, il bluetooth per dialogare con le app iOS e Android. La terza e ultima parola è Modular: grazie a un innovativo sistema modulare è possibile innestare o rimuovere accessori sia all'anteriore che al posteriore - pensiamo a cestini, seggiolini per bambini e molto altro.

La bici vanta anche un sistema di illuminazione smart e caratteristiche tecniche di prim'ordine, fra cui spiccano i freni a disco e un cambio Shimano a 11 velocità (quest'ultimo però è opzionale, il modello base ha una singola velocità "muscolare"). Quanto costa acquistare una Modmo Saigon? 2.099 euro in pre-ordine, al posto dei 2.799 euro di listino, cliccate qui per ordinarne subito una. Basta depositare 99 euro per la prenotazione, poi si può scegliere di pagare tutto in unica soluzione oppure mensilmente in quattro rate da 525 euro.