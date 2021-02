La nuova Model S Plaid è già in strada: la rapidissima EV è imminente

Nel corso degli ultime settimane Tesla ha presentato interessanti aggiornamenti relativi agli interni di Model 3 e Model Y, ma i cambiamenti più profondi e visibili riguarderanno la Model S: la berlina elettrica premium di Elon Musk riceverà migliorie sostanziali, sia dentro che fuori.

Nel caso in cui voleste approfondire l'argomento vi consigliamo di recuperare il nostro speciale di alcune settimane fa, ma per farla breve vi diciamo che la Model S in variante Plaid sancirà una certa rottura col passato sia in termini prestazionali che per tecnologia di bordo ed estetica della carrozzeria.

Riguardo quest'ultimo aspetto i ritocchi sono poco evidenti, ma sotto il guscio della berlina di Fremont batteranno motori elettrici capaci di catapultarla da 0 a 96 km/h in meno di 2 secondi e di spedirla oltre i 320 km/h mantenendo come più che buona l'autonomia per singola carica: ben 628 chilometri.

Adesso però vogliamo soffermarci sull'estetica della macchina, in quanto uno dei lettori di InsideEVs si è imbattuto poche ore fa in un esemplare di Tesla Model S Plaid in fase di test sulle strade della California. L'individuo ha scattato le immagini che potete visionare attraverso la galleria in fondo alla pagina, le quali illustrano con una certa chiarezza gli interventi del marchio.

Partendo dal muso notiamo l'implementazione di un nuovo spoiler frontale, che provvede di sicuro a donare una maggiore aggressività alle linee, almeno se viste da alcune angolazioni. Anche il diffusore posteriore potrebbe avere una forma diversa, ma a causa dell'ombra proiettata su di esso dalla stessa vettura non possiamo giudicare con precisione. Come anticipato da molto tempo, sono state sostituite tutte le cromature con dei dettagli in nero lucido, sia sui contorni dei finestrini che per quanto concerne le maniglie.

L'esemplare inoltre non monta il nuovo volante a cloche del quale si è tanto discusso, ma fa uso di un'unità tradizionale. Al momento non riusciamo a identificare altre divergenze, ma siamo fiduciosi del fatto che nelle prossime settimane saremo in grado di ricevere molte più informazioni sulla imminente Model S Plaid.

Nel frattempo la vettura è stata resa preordinabile anche per agli automobilisti italiani, per cui vi consigliamo di farvi un giro sul sito del brand per giochicchiare col configuratore ufficiale e carpirne costi, feature e optional, o magari per approfondirne le caratteristiche tecniche e le performance.