Nuova Mitsubishi Pajero, pronto un SUV di lusso PHEV: ecco quello che sappiamo

Come vi abbiamo già raccontato alla fine del mese di gennaio, la Mitsubishi Pajero è pronta a fare il suo ritorno, e lo farà in grande stile. Lo storico fuoristrada giapponese, leader per anni del mercato prima dell'arrivo dei SUV, si trasformerà, portando con se grandi novità.

La principale sarà la motorizzazione PHEV, ibrida plug-in, quindi non ancora elettrica ma un ponte fra il motore termico e il green. Inoltre assumerà i connotati di uno Sport utility vehicle di lusso, andando quindi a rivaleggiare con i modelli premium, a cominciare da Range Rover e Land Rover.

A sottolineare l'arrivo del nuovo Pajero è un report giunto dal Giappone, che lo descrive come il nuovo Land Rover nipponico, e che dovrebbe nascere sulla stessa piattaforma elettrificata dell'alleanza Renault, Nissan Mitsubishi attraverso cui si produrrà la nuova Outlander.

Se realmente il nuovo Pajero utilizzerà questa piattaforma, allora sarà sicuramente un ibrido plug in, di conseguenza non è da escludere un motore quattro cilindri da 2,4 litri, l'attuale dell'Outlander PHEV, accoppiato ad un sistema di trazione integrale S-AWC, tipico del marchio Mitsubishi.

Il nuovo Pajero sarà comunque più grande dell'Outlander, con dimensioni superiori ai 4,9 metri di lunghezza, 1,9 in larghezza e 1,85 in altezza, mentre il prezzo potrebbe partire dai 50mila euro circa (forse un po' ottimistico), e dovrebbe giungere sul mercato fra tre anni, a partire dal 2027.

Esteticamente come sarà? Potrebbe ispirarsi al concept di Pajero che venne mostrato nel 2015, quindi già ben 9 anni fa (che trovate in copertina), ma comunque attualizzato, di conseguenza ci sarà da aspettarsi linee moderne ma con un chiaro riferimento allo storico design che ha reso celebre il Pajero in tutto il mondo, Italia compresa.

La notizia del ritorno del fuoristrada giapponese è senza dubbio positiva per tutti gli appassionati, anche perchè non va dimenticata la fine che ha fatto lo stesso. A giugno 2022, infatti, la fabbrica dove si costruiva il Mitsubishi Pajero venne venduta ad un'azienda di carta igienica, con tutta l'ironia che ne conseguì.