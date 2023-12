Nuova MINI Countryman C, Mild Hybrid pronta all'avventura

Lo scorso mese di ottobre MINI Italia ha presentato ufficialmente le nuove MINI 2024 nel corso di uno sfarzoso evento nel Montenapoleone District di Milano, il quadrilatero della moda. Oggi conosciamo un pochino meglio la nuova MINI Countryman C, tutta votata all’avventura.

Arrivata alla sua terza generazione, la MINI Countryman C 2024 riprende il tradizionale carattere off-road grazie a un design esterno comunque rinnovato nel profondo. Se la nuova Cooper SE è totalmente elettrica, la sorella più grande offre un efficiente motore a benzina a 3 cilindri che eroga 125 kW/170 CV, un modello base che accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e raggiunge i 212 km/h di velocità massima.

Grazie alla tecnologia TwinPower Turbo abbiamo a disposizione ben 280 Nm di coppia, quanto basta per rendere la guida estremamente divertente; la tecnologia Mild Hybrid infine ci mette a disposizione ulteriori 14 kW provenienti da un motore elettrico, tenendo inoltre a freno i consumi che si attestano attorno ai 6,5/6,1 l/100 km.

Rispetto al modello precedente abbiamo una MINI Countryman C più lunga di 13 centimetri e più alta di 8 centimetri. L’altezza da terra da 202 mm invece la rende perfetta per i fondi irregolari. Il DNA da off-roader ci mette a disposizione anche cerchi da 17 a 21 pollici per ogni esigenza. Nell’abitacolo trova posto il nuovo schermo OLED di forma circolare, oggetto funzionale ma anche di design che caratterizza in modo estremo le nuove MINI.

Lo schienale del sedile posteriore può essere abbattuto con formula 40:20:40, mentre il bagagliaio offre da 450 a 1.460 litri. Per la prima volta, inoltre, su MINI Countryman C debutta il Driving Assistant Plus che comprende l’opzione di guida parzialmente automatizzata di Livello 2 su percorsi autostradali. Non ci resta che attendere il listino ufficiale del modello.