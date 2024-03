Nuova Mini Countryman elettrica: al via la produzione in Germania

La produzione della nuova MINI Countryman Electric ha ufficialmente preso il via presso lo stabilimento di Lipsia, in Germania, quattro mesi dopo l'avvio della produzione della versione a motore a combustione.

La Countryman elettrica verrà assemblata nello stesso impianto dove, fino al 2022, veniva prodotta la BMW i3, la cui produzione si interruppe dopo nove anni e 250.000 unità, ovvero a Lipsia. Lo stabilimento infatti è stato oggetto di aggiornamenti dal 2018 per aumentare la capacità di produzione annuale da 100.000 a 350.000 unità. Sebbene non sia considerata un diretto successore, poiché un modello entry-level del BMW Group non è previsto fino al 2027 o 2028, la MINI 3 porte, attualmente prodotta solo in Cina, è la proposta più vicina in termini di veicolo elettrico, la cui produzione a Oxford, nel Regno Unito, inizierà nel 2026.

La nuova Countryman Electric prosegue l'eredità della vecchia versione ibrida plug-in, poiché per la nuova generazione BMW ha deciso di eliminare completamente la versione PHEV. L'obiettivo per il 2024 è di produrre quasi 500 unità al giorno, includendo sia le varianti a motore a combustione che quelle elettriche. Queste cifre si aggiungono agli 800 veicoli prodotti quotidianamente a Lipsia, dove vengono anche assemblate la Serie 1, la Serie 2 Active Tourer e la Serie 2 Gran Coupé.

L'attuale MINI Coutryman è, come detto in precedenza, un'ibrida Plug-In, la cui ultima versione risale proprio all'anno scorso. Si tratta della terza generazione e offre un motore a benzina da 125 kW/170 CV e tecnologia Mild Hybrid. Con un design rinnovato, è più lunga di 13 cm e più alta di 8 cm rispetto al modello precedente è dotata inoltre di uno schermo OLED circolare e opzione di guida parzialmente autonoma.

La prossima MINI pronta a debuttare sul mercato sarà il restyling della Mini Aceman nel 2025. Con una lunghezza di circa 4 metri e una larghezza di 2,6 metri, questo crossover mira a mantenere lo stile distintivo Mini e a catturare una clientela premium. Sebbene esistano solo dei render per il momento, si prevede un prezzo d'ingresso di almeno 40.000 euro, posizionando la vettura come un prodotto di alta qualità mirato a un pubblico specifico.